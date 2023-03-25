25.03.2023
09:41
79

Якутия

Видеофакт: В Якутии есть незамерзающий ручей

Незамерзающий ручей Шаман — природный феномен Якутии, видео опубликовал тгк Я люблю Россию.

Источник: тгк Я люблю Россию.

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