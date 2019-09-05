05.09.2019
15:35
115
Экология
Видеофакт: В Якутии добыт чирок-уродец
По ватсапу распространяется видео, в котором охотник на якутском языке обьясняет, что сегодня добыл чирка, у которого оказалось… четыре лапы. Две обычные, и еще два отростка. До сих пор о таком слышать не приходилось. Возможно, это как-то связано с экологией.
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.09.2019
40
05.09.2019
36
05.09.2019
69
05.09.2019
72
05.09.2019
114
05.09.2019
100
05.09.2019
100
05.09.2019
95
05.09.2019
75
05.09.2019
97
05.09.2019
61
05.09.2019
88
05.09.2019
323
05.09.2019
1414
05.09.2019
297
05.09.2019
118
05.09.2019
80
05.09.2019
792
05.09.2019
112
05.09.2019
81
05.09.2019
228
05.09.2019
249
05.09.2019
130
05.09.2019
296
05.09.2019
627
05.09.2019
1024
05.09.2019
140
05.09.2019
102
05.09.2019
104
05.09.2019
117
05.09.2019
243
05.09.2019
2309
05.09.2019
130
05.09.2019
255
05.09.2019
2054
05.09.2019
206
05.09.2019
686
04.09.2019
253
04.09.2019
178
04.09.2019
532
04.09.2019
258
04.09.2019
252
04.09.2019
259
04.09.2019
172
04.09.2019
146
04.09.2019
436
04.09.2019
248
04.09.2019
365
04.09.2019
212
04.09.2019
1597
04.09.2019
114
04.09.2019
3673
04.09.2019
461
04.09.2019
380
04.09.2019
211
04.09.2019
319
04.09.2019
331
04.09.2019
208
04.09.2019
207
04.09.2019
149
04.09.2019
396
ТОП НОВОСТИ
31.08.2019
15544
02.09.2019
11423
01.09.2019
7326
30.08.2019
5978
30.08.2019
5771
01.09.2019
5405
02.09.2019
5084
03.09.2019
3988
30.08.2019
3939