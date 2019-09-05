Видеофакт: В Якутии добыт чирок-уродец

Утка мутант



По ватсапу распространяется видео, в котором охотник на якутском языке обьясняет, что сегодня добыл чирка, у которого оказалось… четыре лапы. Две обычные, и еще два отростка. До сих пор о таком слышать не приходилось. Возможно, это как-то связано с экологией.