29.07.2022
22:58
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Природа

Видеофакт: В Сунтаре сильный ливень с ураганным ветром

В Сунтаре прошел сильный ливень с ураганным ветром. Повалило столбы электролинии, заборы, унесло крыши.

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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