01.07.2022
15:00
741

Происшествия

Видеофакт: в с. Майя горит гимназия

В с. Майя горела гимназия, передает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх