30.11.2022
19:45
159

Праздники

Видеофакт: в Покровске уже зажигают новогоднюю елку

В Покровске украшают гирляндами главную городскую ёлки, сообщает тгк @nvk_khangalas1. Новый год уже начинается!

Источник: тгк @nvk_khangalas1

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