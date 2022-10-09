09.10.2022
12:35
407

Якутск

Видеофакт: в Парке Победы появилась военная техника

В рамках строительства Парка Победы в Гагаринском округе устанавливаем демилитаризованную военную технику, всего 12 единиц. Среди экспонатов гаубицы, 100-мм пушки, зенитные установки и танки, сообщает глава ГО «город Якутск» Евгений Григорьев.

Источник: Социальные сети

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх