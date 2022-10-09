09.10.2022
12:35
407
Якутск
Видеофакт: в Парке Победы появилась военная техника
В рамках строительства Парка Победы в Гагаринском округе устанавливаем демилитаризованную военную технику, всего 12 единиц. Среди экспонатов гаубицы, 100-мм пушки, зенитные установки и танки, сообщает глава ГО «город Якутск» Евгений Григорьев.
Источник: Социальные сети
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