Видеофакт: в Парке Победы появилась военная техника

В рамках строительства Парка Победы в Гагаринском округе устанавливаем демилитаризованную военную технику, всего 12 единиц. Среди экспонатов гаубицы, 100-мм пушки, зенитные установки и танки, сообщает глава ГО «город Якутск» Евгений Григорьев.

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