20.09.2022
20:35
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Погода

Видеофакт: в Оймяконе уже наступила зима

В Оймяконском улус наступила зима. Автор видео говорит, что машины — большегрузы и легковые не могут подняться на перевал. тгк Аартык

Источник: тгк Аартык

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