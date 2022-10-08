08.10.2022
09:07
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Якутия

Видеофакт: Как в Якутии всем селом собрали в дорогу своих мобилизованных

А вот как проводили своих 4 мобилизованных жители села Маалыкай Нюрбинского улуса. За пару дней они собрали 60 тысяч рублей. На эти деньги купили тактические рюкзаки, спальные мешки, термобелье, носки, кнопочные телефоны, пауэр банк, тапочки, веревки, термос. Все было закуплено с учетом пожеланий самих резервистов и поступающей с фронта информации. Видео тгк Новости Якутии

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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