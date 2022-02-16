16.02.2022
19:14
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Сельская жизнь

Видеофакт: в Нюрбе коровы зимуют на улице уже 10 лет!

В якутском Whatsapp появилось видео с гуляющими на воле всю зиму морозостойкими коровами, что удивительно даже для Якутии, где крупный рогатый скот держат зимой в хотонах. Автор утверждает, что в одном из сёл Нюрбинского улуса вот уже десять лет это уникальное стадо зимует на улице.

Источник: Whatsapp
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