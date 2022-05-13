Видеофакт: В Хангаласский район прилетели лебеди

Валентина Васильева, автор видео, жительница села Качикатцы, каждое утро уже в течение многих лет, с фотоаппаратом наперевес, проходит пешком десятки километров. Её фотографии и видео — гимн жизни, красоте, природе. На видео — лебеди на протоке возле села Качикатцы — сообщает телеграм-канал газеты «Хангалас».

Фото: https://t.me/gazetahangalas Источник: Газета «Хангалас»

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