Видеофакт: В элитном районе Якутска горят мусорные баки

Якутск, 19.05.2022, ничего необычного 👌🏻 Просто в элитном 203 мкр, под парусами горят 🔥 мусорные баки — сообщает телеграм-канал DPSYKT.14 .

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