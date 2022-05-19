19.05.2022
16:26
242

Якутск

Видеофакт: В элитном районе Якутска горят мусорные баки

Якутск, 19.05.2022, ничего необычного 👌🏻 Просто в элитном 203 мкр, под парусами горят 🔥 мусорные баки — сообщает телеграм-канал DPSYKT.14.

Фото: https://t.me/dpsykt14
Источник: https://t.me/dpsykt14

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