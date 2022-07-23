Видео: в дом якутской семьи влетела молния — ужасные последствия!

На видео последствия редкого явления — в дом влетела молния. Обуглены стены, потолок. Сообщается, что произошло это в Бердигестяхе.

Бу аҕыйах хонуктахха, ыал дьиетигэр чаҕылган киирбит, написано в сообщении. Видео Whatsapp

Можно предположить, что это была шаровая молния, так как обычная молния ударяет в самый высокий предмет — дерево, столб, громоотвод.

Шарова́я мо́лния — природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено. Существует множество гипотез[1], объясняющих явление, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде.

Широко распространено мнение, что шаровая молния — явление электрического происхождения естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории.

По свидетельствам очевидцев, шаровая молния обычно появляется в грозовую, штормовую погоду; зачастую (но не обязательно) наряду с обычными молниями. Чаще всего она как бы «выходит» из проводника или порождается обычными молниями, иногда спускается с облаков, в редких случаях — неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета (дерево, столб), сообщает Википедия.