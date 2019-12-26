Видеофакт: В центре Якутска взорвалась машина

На улице Богатырева в Якутске горит машина. По свидетельству очевидца, снявшего видео, перед тем, как загореться, машина взорвалась.

Источник: SAKHALIFE.RU.

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