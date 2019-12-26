26.12.2019
14:56
443
Происшествия
Видеофакт: В центре Якутска взорвалась машина
На улице Богатырева в Якутске горит машина. По свидетельству очевидца, снявшего видео, перед тем, как загореться, машина взорвалась.
Источник: SAKHALIFE.RU.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.12.2019
21
26.12.2019
148
26.12.2019
69
26.12.2019
90
26.12.2019
429
26.12.2019
187
26.12.2019
790
26.12.2019
152
26.12.2019
251
26.12.2019
474
26.12.2019
778
26.12.2019
182
26.12.2019
335
26.12.2019
350
26.12.2019
262
26.12.2019
185
26.12.2019
214
26.12.2019
219
26.12.2019
1485
26.12.2019
213
26.12.2019
974
26.12.2019
562
26.12.2019
197
26.12.2019
248
26.12.2019
180
26.12.2019
692
26.12.2019
799
26.12.2019
3225
26.12.2019
1029
26.12.2019
1376
25.12.2019
697
25.12.2019
2112
25.12.2019
787
25.12.2019
411
25.12.2019
510
25.12.2019
368
25.12.2019
360
25.12.2019
398
25.12.2019
1552
25.12.2019
676
25.12.2019
338
25.12.2019
1094
25.12.2019
437
25.12.2019
386
25.12.2019
1545
25.12.2019
1016
25.12.2019
347
25.12.2019
424
25.12.2019
3837
25.12.2019
403
25.12.2019
1217
ТОП НОВОСТИ
23.12.2019
7707
22.12.2019
6089
23.12.2019
6044
20.12.2019
5876
21.12.2019
5858
21.12.2019
5670
23.12.2019
5293
20.12.2019
5232