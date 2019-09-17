Видеофакт: в центре Якутска отказали светофоры

Сегодня, 17 сентября, в столице Якутии на перекрёстке улиц Пояркова и Петра Алексеева не работают светофоры. Доблестный служитель ГИБДД регулирует поток автомашин.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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