13.01.2023
20:17
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Происшествия

Видеофакт: В центре Якутска автомобиль сбил ребенка на переходе!

Стемнело, сильный туман в Якутске. Видеорегистратор автомобиля очевидца заснял, как автомобиль сбил ребенка на переходе. Ребенок встал и отбежал, но слышно, как он сильно кричит от боли. Время 17.19 13 января. Пока официальной информации от Госавтоинспекции не поступало.

Видео тгк DPSYKT14

Источник: тгк DPSYKT14

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