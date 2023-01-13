13.01.2023
20:17
909
Происшествия
Видеофакт: В центре Якутска автомобиль сбил ребенка на переходе!
Стемнело, сильный туман в Якутске. Видеорегистратор автомобиля очевидца заснял, как автомобиль сбил ребенка на переходе. Ребенок встал и отбежал, но слышно, как он сильно кричит от боли. Время 17.19 13 января. Пока официальной информации от Госавтоинспекции не поступало.
Видео тгк DPSYKT14
Источник: тгк DPSYKT14
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