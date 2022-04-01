01.04.2022
20:40
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Якутия

Видеофакт: в Чурапче УАЗ как КамАЗ!

Предприимчивые чурапчинские животноводы загрузили УАЗ как КамАЗ. Все дело в прицепе и сообразительности владельцев сельского УАЗика.

Источник: YouTube канал Удивительная Якутия
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