01.04.2022
20:40
155
Якутия
Видеофакт: в Чурапче УАЗ как КамАЗ!
Предприимчивые чурапчинские животноводы загрузили УАЗ как КамАЗ. Все дело в прицепе и сообразительности владельцев сельского УАЗика.
Источник: YouTube канал Удивительная Якутия
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