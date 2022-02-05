Видеофакт: В Англии детей учат петь якутскую песню «Келукэчээн»

Удивительно! В Англии учительница в якутской халадае исполняет с хором детей якутскую песню. Получается у них на удивление очень хорошо. Видео распространяется в соцсетях.

Фото: ТикТок Источник: ТикТок

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