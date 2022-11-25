25.11.2022
19:59
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Якутия

Видеофакт: утка плавает в незамерзшей речке в Оймяконье

Бедная птица одиноко плавает по незамерзшей речке вблизи села Томтор. Сейчас в местности минус 47 градусов, жители предлагают забрать к себе в тепло, чтобы утка пережила зиму в уюте, сообщает тгк @yakutia_kp

Почему некоторые перелетные птицы нынче не полетели на юг?

В этом году зафиксировано немало случаев, когда перелетные птицы — утки, гуси, лебеди — не полетели на зимовку в теплые края. Чем это вызвано? Какие то перемены климата?

Например, 12 ноября в Жиганском улусе сняли видео, как три утки пролетели перед пораженными невиданным зрелищем жителями. «Погибнут, конечно» — констатирует автор видео.


Видеофакт: Летят утки в ноябре — жиганцы поражены!
Источник: тгк КП-Якутия
Один комментарий на «Видеофакт: утка плавает в незамерзшей речке в Оймяконье»
  1. Александр 25.11.2022 20:12

    Серая шейка…

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