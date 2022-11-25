Видеофакт: утка плавает в незамерзшей речке в Оймяконье

Бедная птица одиноко плавает по незамерзшей речке вблизи села Томтор. Сейчас в местности минус 47 градусов, жители предлагают забрать к себе в тепло, чтобы утка пережила зиму в уюте, сообщает тгк @yakutia_kp

Почему некоторые перелетные птицы нынче не полетели на юг?

В этом году зафиксировано немало случаев, когда перелетные птицы — утки, гуси, лебеди — не полетели на зимовку в теплые края. Чем это вызвано? Какие то перемены климата?

Например, 12 ноября в Жиганском улусе сняли видео, как три утки пролетели перед пораженными невиданным зрелищем жителями. «Погибнут, конечно» — констатирует автор видео.



