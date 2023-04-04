04.04.2023
21:47
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Якутия
Видеофакт: Усть-алданцы выращивают мандарины на подоконнике!
Мандарины «Каламандин» охотно растут на подоконнике в Усть-Алданском улусе Якутии, радуя своими солнечными плодами. Видео тгк @murusahargata
Фото: тгк @murusahargata
Источник: тгк @murusahargata
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