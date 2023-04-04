04.04.2023
21:47
394

Якутия

Видеофакт: Усть-алданцы выращивают мандарины на подоконнике!

Мандарины «Каламандин» охотно растут на подоконнике в Усть-Алданском улусе Якутии, радуя своими солнечными плодами. Видео тгк @murusahargata

Фото: тгк @murusahargata
Источник: тгк @murusahargata

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх