09.07.2022
14:43
275
Погода
Видеофакт: ураган в Черкехе
В Таттинском улусе в селе Черкех поднялся сильный ветер Видео тгк Дьиикэй
Фото: тгк Дьиикэй
Источник: тгк Дьиикэй
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.07.2022
0
0
09.07.2022
0
41
09.07.2022
0
81
09.07.2022
0
55
09.07.2022
0
341
09.07.2022
0
193
09.07.2022
0
270
09.07.2022
0
875
09.07.2022
0
141
09.07.2022
0
412
09.07.2022
0
447
09.07.2022
0
1418
09.07.2022
0
269
09.07.2022
0
319
09.07.2022
0
957
09.07.2022
0
885
09.07.2022
1
684
09.07.2022
0
599
09.07.2022
0
405
09.07.2022
0
527
09.07.2022
0
478
09.07.2022
0
257
09.07.2022
0
944
09.07.2022
0
760
09.07.2022
0
729
09.07.2022
0
1592
09.07.2022
2
19191
09.07.2022
0
1005
09.07.2022
0
1703
09.07.2022
0
476
08.07.2022
0
1646
08.07.2022
0
1260
08.07.2022
0
3489
08.07.2022
0
454
08.07.2022
0
21784
08.07.2022
0
826
08.07.2022
0
1228
08.07.2022
0
576
08.07.2022
0
1061
08.07.2022
0
626
08.07.2022
0
27966
08.07.2022
0
1828
08.07.2022
0
454
08.07.2022
0
975
08.07.2022
0
679
08.07.2022
0
902
08.07.2022
0
799
08.07.2022
0
658
08.07.2022
0
457
08.07.2022
0
814
08.07.2022
0
989
08.07.2022
0
2459
08.07.2022
0
1362
08.07.2022
0
442
08.07.2022
0
716
08.07.2022
0
1745
08.07.2022
0
468
08.07.2022
0
470
08.07.2022
0
1205
08.07.2022
0
353
08.07.2022
0
339
08.07.2022
0
658
ТОП НОВОСТИ
04.07.2022
1
39172
04.07.2022
0
38374
04.07.2022
0
36508
04.07.2022
0
31818
08.07.2022
0
27921
08.07.2022
0
22334
08.07.2022
0
21745
09.07.2022
2
19154
Добавить комментарий