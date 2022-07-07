Видеофакт: ураган обрушился теперь на Чурапчу

Ураганный ветер теперь обрушился на Чурапчу. На видео, снятом из автомобиля, нет видимости — все скрылось под пылевой бурей. Борогонский ветер пришел в Чурапчу, — говорит автор видео. тгк Новости Якутии

Фото: тгк Новости Якутии Источник: тгк Новости Якутии

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх