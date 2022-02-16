Видеофакт: Уникальное дерево найдено в Якутии

В Нюрбинском улусе произрастает уникальное дерево — сросшиеся корнями ель и лиственица, причем снизу стволы у них тоже срослись, а расходятся на высоте человеческого роста.

Напомним, что по якутским традициям всегда особо почитались деревья, которые выделялись из общей массы, так называемые шаман-деревья, которых люди наделяли магической силой. Их оберегали, к ним до сих пор приносят подношения, украшают салама.