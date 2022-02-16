16.02.2022
22:15
44

Природа

Видеофакт: Уникальное дерево найдено в Якутии

В Нюрбинском улусе произрастает уникальное дерево — сросшиеся корнями ель и лиственица, причем снизу стволы у них тоже срослись, а расходятся на высоте человеческого роста.

Напомним, что по якутским традициям всегда особо почитались деревья, которые выделялись из общей массы, так называемые шаман-деревья, которых люди наделяли магической силой. Их оберегали, к ним до сих пор приносят подношения, украшают салама.

Источник: YouTube канал "Удивительная Якутия"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх