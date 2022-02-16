16.02.2022
22:15
44
Природа
Видеофакт: Уникальное дерево найдено в Якутии
В Нюрбинском улусе произрастает уникальное дерево — сросшиеся корнями ель и лиственица, причем снизу стволы у них тоже срослись, а расходятся на высоте человеческого роста.
Напомним, что по якутским традициям всегда особо почитались деревья, которые выделялись из общей массы, так называемые шаман-деревья, которых люди наделяли магической силой. Их оберегали, к ним до сих пор приносят подношения, украшают салама.
Источник: YouTube канал "Удивительная Якутия"
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