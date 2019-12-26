Видеофакт: У любимцев Якутии родился медвежонок!

У пары белых медведей Колыманы и Ломоносова родился детеныш. Впервые его показали 26 декабря, передает телеканал «Якутия 24».

Сотрудники зоопарка увидели медвежонка 17 декабря по видеокамерам в берлоге. Предположительно, это самец.

«Сейчас медведица и детеныш находятся в режиме тишины и покоя. Ветеринары пока что не осматривали маму и новорожденного, но наблюдают за семьей дистанционно. Что касается пола медвежонка, то он пока неизвестен, но сотрудники зоопарка предполагают, что это мальчик. Отец семейства Ломоносов содержится в смежном вольере», — пояснили в Орто-Дойду.