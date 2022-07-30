30.07.2022
01:28
55

Экология

Видеофакт: Трясогузка кормит прожорливого кукушонка, который перерос «маму»

На видео пейзаж, характерный для якутской деревни. Сообщается, что это село Крестях Сунтарского улуса. Штакетник, дорога, и дальше река Вилюй. На штакетнике сидят две птицы. Заботливая трясогузка кормит прожорливого кукушонка, который перерос «маму».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх