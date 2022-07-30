Видеофакт: Трясогузка кормит прожорливого кукушонка, который перерос «маму»

На видео пейзаж, характерный для якутской деревни. Сообщается, что это село Крестях Сунтарского улуса. Штакетник, дорога, и дальше река Вилюй. На штакетнике сидят две птицы. Заботливая трясогузка кормит прожорливого кукушонка, который перерос «маму».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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