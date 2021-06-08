Видеофакт: Тревога в Хандыге

Лесной пожар на подступах к Хандыге. Дым окутал поселок с населением в 6 тысяч человек. Идет мобилизация населения на тушение пожара. Людей просят быть готовыми к эвакуации.

Фото: соцсети Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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