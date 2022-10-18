18.10.2022
00:20
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Якутск
Видеофакт: «Толпа козлов и баранов» захватили Якутск
Необычное препятствие встретилось автомобилистам в зеленом лугу днем 17 октября. Проезд перегородили козлы и бараны. Не в привычном для водителей смысле, а самые настоящие)
Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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