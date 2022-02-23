23.02.2022
15:37
173

Якутск

Видеофакт: теплая остановка — подкинутые щенки

В соцсетях распространяется видео с подкинутыми щенками в теплой остановке Автовокзала.

Фото: Из соцсетей
Источник: djiikey.yakutia
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