23.02.2022
15:37
173
Якутск
Видеофакт: теплая остановка — подкинутые щенки
В соцсетях распространяется видео с подкинутыми щенками в теплой остановке Автовокзала.
Фото: Из соцсетей
Источник: djiikey.yakutia
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