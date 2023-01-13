13.01.2023
16:36
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Природа

Видеофакт: Таба тыына оргуйан олорор 🌬️🦌🦌🦌

🌌 Хоту дойду хоһуун дьоно халлаан тымныы диэн толлон олорботтор. -60*С тымныыга да үлэ үлэлэнэр ✊🏻

Видеоҕа: Худи-Харючи община табаһыттара сүтүк табаларын булан Тирэхтээхтэн Тачыгыраска үүрэн эрэллэр 🌬️🦌🦌🦌

📹 ыстаада биригэдьиирэ Иван Громов уһулуута

Фото: видео - Иван Громов
Источник: Индигир уоттара

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