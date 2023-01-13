13.01.2023
16:36
136
Природа
Видеофакт: Таба тыына оргуйан олорор 🌬️🦌🦌🦌
🌌 Хоту дойду хоһуун дьоно халлаан тымныы диэн толлон олорботтор. -60*С тымныыга да үлэ үлэлэнэр ✊🏻
Видеоҕа: Худи-Харючи община табаһыттара сүтүк табаларын булан Тирэхтээхтэн Тачыгыраска үүрэн эрэллэр 🌬️🦌🦌🦌
📹 ыстаада биригэдьиирэ Иван Громов уһулуута
Фото: видео - Иван Громов
Источник: Индигир уоттара
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.01.2023
0
129
13.01.2023
0
94
13.01.2023
0
95
13.01.2023
0
73
13.01.2023
0
215
13.01.2023
0
297
13.01.2023
0
617
13.01.2023
0
1264
13.01.2023
0
1674
13.01.2023
0
171
13.01.2023
1
2018
13.01.2023
0
917
13.01.2023
0
814
13.01.2023
0
655
13.01.2023
0
198
13.01.2023
0
318
13.01.2023
0
1749
13.01.2023
0
454
13.01.2023
0
2145
13.01.2023
2
3014
13.01.2023
0
223
13.01.2023
0
240
13.01.2023
0
1838
13.01.2023
0
1564
13.01.2023
0
736
13.01.2023
0
1087
13.01.2023
0
1776
13.01.2023
0
820
13.01.2023
1
2684
13.01.2023
0
2886
13.01.2023
0
14925
12.01.2023
1
4844
12.01.2023
1
1485
12.01.2023
0
2301
12.01.2023
0
343
12.01.2023
0
1052
12.01.2023
0
1462
12.01.2023
2
7104
12.01.2023
0
381
12.01.2023
0
903
12.01.2023
1
4937
12.01.2023
2
1488
12.01.2023
0
2171
12.01.2023
0
414
12.01.2023
0
656
12.01.2023
0
2428
12.01.2023
0
669
12.01.2023
0
652
12.01.2023
0
1139
12.01.2023
1
966
12.01.2023
0
1495
12.01.2023
0
1444
12.01.2023
0
3958
12.01.2023
0
6007
12.01.2023
0
827
12.01.2023
0
1559
12.01.2023
0
1775
12.01.2023
0
788
12.01.2023
1
1969
12.01.2023
0
797
ТОП НОВОСТИ
08.01.2023
Лучший комментарий
7
52096
11.01.2023
0
25774
07.01.2023
1
15422
13.01.2023
0
14897
10.01.2023
0
10984
07.01.2023
1
10743
09.01.2023
2
9121
09.01.2023
0
7268
12.01.2023
2
7100
09.01.2023
1
6882
Добавить комментарий