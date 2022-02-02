02.02.2022
18:32
51

Образование

Видеофакт: СВФУ лишился жизни…

Сайт Северо-Восточного госуниверситета разместил видео опустевших помещений — все студенты перешли на дистанционный формат. Зрелище печальное… Заканчивается ролик словами: «Вернем жизнь в университет. Вакцинируйтесь!

svfu_news

Фото: svfu_news
Источник: svfu_news
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх