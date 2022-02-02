Видеофакт: СВФУ лишился жизни…

Сайт Северо-Восточного госуниверситета разместил видео опустевших помещений — все студенты перешли на дистанционный формат. Зрелище печальное… Заканчивается ролик словами: «Вернем жизнь в университет. Вакцинируйтесь!

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