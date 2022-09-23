23.09.2022
14:50
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Общество

Видеофакт: Сунтарцы провожают мобилизованных

Провожают мобилизованных в селе Сунтар — передает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

Фотофакт: Нюрбинский улус. Мобилизация
Видеофакт: Алдан провожает мобилизованных ❤
Фото: https://t.me/crimyakutiaru, https://t.me/ykt_top
Источник: https://t.me/crimyakutiaru

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