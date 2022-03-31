Видеофакт: страшный улов маленькой якутянки🐟

Телеграм-канал Охота и рыбалка и в Якутии поделился видео, в котором маленькая девочка вытаскивает свой первый улов. Увидев свою добычу, юная рыбачка отскакивает со словами «мама», родители или родственники смеются — все это вызывает умиление.

Паблик пишет: Первый в жизни улов, и такой страшный.