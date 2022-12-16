16.12.2022
14:33
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Светская хроника
Видеофакт: Столярчик и другие бизнесвумен зажигают😍😍
Не откроем никакого секрета, если скажем, что деловая женщина большую часть своего времени проводит именно на работе. Она сама уверенность и излучатель успеха. В бизнесе она чувствует себя, как рыба в воде, ей нет равных на собраниях и презентациях, при заключении очередной сделки. Но деловая женщина все равно остается женщиной, такой же нежной и хрупкой, женственной и привлекательной.
Досуг и отдых также необходимы для успеха, как и работа. Якутские бизнесвумен: @natalia_bonami, @stolyarchikmaria, @yara_marey и др. запели в ресторане «Хиллс». Оцените 😍😍
Бравооо!
*Instagram и Facebook принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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