Видеофакт: Столярчик и другие бизнесвумен зажигают😍😍

Не откроем никакого секрета, если скажем, что деловая женщина большую часть своего времени проводит именно на работе. Она сама уверенность и излучатель успеха. В бизнесе она чувствует себя, как рыба в воде, ей нет равных на собраниях и презентациях, при заключении очередной сделки. Но деловая женщина все равно остается женщиной, такой же нежной и хрупкой, женственной и привлекательной.

Досуг и отдых также необходимы для успеха, как и работа. Якутские бизнесвумен: @natalia_bonami, @stolyarchikmaria, @yara_marey и др. запели в ресторане «Хиллс». Оцените 😍😍

Бравооо!

*Instagram и Facebook принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России