21.08.2022
19:56
361
Желток
Видеофакт: Столпотворение перед концертом Полины Гагариной в Якутске
На видео — вход в ВИП-зону стадиона «Туймаада» перед сольным концертом Полины ГАГАРИНОЙ. Концерт неоднократно переносился, и сегодня он, наконец, состоится.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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