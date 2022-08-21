21.08.2022
19:56
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Желток

Видеофакт: Столпотворение перед концертом Полины Гагариной в Якутске

На видео — вход в ВИП-зону стадиона «Туймаада» перед сольным концертом Полины ГАГАРИНОЙ. Концерт неоднократно переносился, и сегодня он, наконец, состоится.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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