Видеофакт: Столпотворение перед концертом Полины Гагариной в Якутске

На видео — вход в ВИП-зону стадиона «Туймаада» перед сольным концертом Полины ГАГАРИНОЙ. Концерт неоднократно переносился, и сегодня он, наконец, состоится.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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