Видеофакт: Столько добра сожгли просто так!

Сегодня в Верхневилюйске со штрафстоянки вывезли невостребованную мототехнику и сожгли на мусорном полигоне. Местные жители ради интереса поехали за КамАЗом в надежде достать запасные части. Но груженый старыми ИЖами и Уралами грузовик свернул с дороги и поехал не в сторону сельской свалки. «Сколько там добра пропадает, видны целые мотоциклы, как иномарки так и отечественные», — очень сожалеют мужики, сообщает тгк Новости Якутии