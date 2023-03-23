23.03.2023
22:08
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Происшествия

Видеофакт: Столько добра сожгли просто так!

Сегодня в Верхневилюйске со штрафстоянки вывезли невостребованную мототехнику и сожгли на мусорном полигоне. Местные жители ради интереса поехали за КамАЗом в надежде достать запасные части. Но груженый старыми ИЖами и Уралами грузовик свернул с дороги и поехал не в сторону сельской свалки. «Сколько там добра пропадает, видны целые мотоциклы, как иномарки так и отечественные», — очень сожалеют мужики, сообщает тгк Новости Якутии

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии

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