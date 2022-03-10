10.03.2022
18:53
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Происшествия

Видеофакт: сотрудники ГИБДД откатили микроавтобус

Тгк КримЯкутия разместил видео, как сотрудники ГИБДД помогли откатить на обочину заглохнувший Хайс микроавтобус. Молодцы! — говорит автор видео.

Источник: тгк КримЯкутия
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