11.08.2022
12:40
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Якутия
Видеофакт: Состояние дорог оставляет желать лучшего
Все ещё ворчите на состояние городских дорог? Жители Горного улуса привыкли к поистине экстремальным условиям.
Источник: PRyanаya Якутия
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