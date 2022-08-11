11.08.2022
12:40
139

Якутия

Видеофакт: Состояние дорог оставляет желать лучшего

Все ещё ворчите на состояние городских дорог? Жители Горного улуса привыкли к поистине экстремальным условиям.

Источник: PRyanаya Якутия

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