10.01.2022
15:01
338
Якутия
Видеофакт: Собаки с горящими глазами гонятся за ребенком в Усть-Майе 😮
Фото: Видео от подписчика
Источник: Инстаграм SakhaLife.ru
#бродячие собаки#Видеофакт: Собаки с горящими глазами гонятся за ребенком в Усть-Майе 😮#республика саха (якутия)#Усть-Майский район#Якутия
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