10.01.2022
15:01
338

Якутия

Видеофакт: Собаки с горящими глазами гонятся за ребенком в Усть-Майе 😮

Фото: Видео от подписчика
Источник: Инстаграм SakhaLife.ru
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