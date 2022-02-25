25.02.2022
17:41
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Якутск

Видеофакт: Собаки бросаются на людей и машин

По соцсетям распространяется видео собак, бросающихся на людей и проезжающих мимо машин. Видео сняли возле магазина «Больше-Меньше» на ул. Можайского.

Источник: КРИМЯКУТИЯ
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