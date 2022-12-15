Видеофакт: Ситуация на переправе Хатассы-Павловск

Сегодня открыли ледовую переправу Хатассы-Павловск. В якутских мессенджерах люди с утра публикуют возмущенные отклики на состояние переправы. На видео видно, что к вечеру ситуация не улучшилась… Видео тгк Новости Якутии.

Тгк Аартык опубликовал мнение своего подписчика: Вы успели проехаться по этой, так называемой, переправе?? Попробуйте! Если вы на малолитражке без 4ВД, вам обеспечен полный комплект отрицательных эмоций! Да в такой холод! Хорошо, если помогут проезжающие внедорожники. А так, можете надолго застрять в песках. Кто и как выбирал этих горе-подрядчиков то??? Одна «поливай-ка» ездит в песках и среди проезжающих машин пытается поливом заморозить песок, один трактор волочит трубу, пытаясь подравнять полите полотно. Там такая каша творится! С таким апломбом снимали на ТВ открытие переправы, столько было всяких причин отсрочки, что даже обвинили саму природу — в реке, оказывается, есть течение!, которое мешает подрядчикам пройтись грейдером по льду!

Наш народ, конечно, терпелив, не по детски. Терпели отложенные сроки, терпели посты и видеофиксации, терпели штрафы, в конце концов, юридически не обоснованные. Но такое откровенное хамство терпеть сил нет уже, одни не очень хорошие слова и выражения! Если не верите, остановите водителя любого, выезжающего из этой переправы на любом берегу, и вы услышите глас народа!