13.07.2020
16:27
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Общество

Видеофакт: сильный ливень в Якутске

Сегодня в Якутске в самый жаркий день, на головы горожан обрушился сильный ливень.

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