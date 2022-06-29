29.06.2022
22:02
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Происшествия
Видеофакт: сильный лесной пожар возле Айхала
Пожар в Мирнинском районе около п.Айхал. Люди готовятся вступить в бой с огненной стихией. Видео тгк YC TYMCYY
Источник: тгк YC TYMCYY
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