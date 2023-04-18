18.04.2023
14:31
505
Общество
Видеофакт: Сил уже нет перескакивать через эти ямы
Горожане устали ждать ремонт дороги и сами стали заделывать ямы.
Жители Якутска начали самостоятельно латать дороги. Простые водители не вытерпели и засыпали огромную яму в районе Строительного рынка. На автомобиле они привезли мешки с песком и уложили его в яму. Она была уже настолько огромной, что многие иномарки в последние дни были не в состоянии проехать ее, им приходилось ездить по обочине. Выживают как могут.
Фото: видео-соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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