Видеофакт: Сил уже нет перескакивать через эти ямы

Горожане устали ждать ремонт дороги и сами стали заделывать ямы.

Жители Якутска начали самостоятельно латать дороги. Простые водители не вытерпели и засыпали огромную яму в районе Строительного рынка. На автомобиле они привезли мешки с песком и уложили его в яму. Она была уже настолько огромной, что многие иномарки в последние дни были не в состоянии проехать ее, им приходилось ездить по обочине. Выживают как могут.