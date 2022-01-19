Видеофакт: Сенокос в Якутске… в январе!!!

В Якутске коммунальные службы начался… сенокос! Мороз, туман и снег не помеха косарям. Жители Якутска, снявшие на видео это необычное зрелище, не скрывают недоумения и смеха: «Самое время — сенокос в январе!»

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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