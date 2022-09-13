Видеофакт: крупное ДТП из 5 автомобилей в Якутске

Крупное ДТП произошло на улице Свердлова в районе 21ч вечера. Со слов очевидца пьяный водитель Т-Витц собрал кучу из 4 машин, сообщает тгк @crimyakutiaru

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