13.09.2022
22:01
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Происшествия

Видеофакт: крупное ДТП из 5 автомобилей в Якутске

Крупное ДТП произошло на улице Свердлова в районе 21ч вечера. Со слов очевидца пьяный водитель Т-Витц собрал кучу из 4 машин, сообщает тгк @crimyakutiaru

Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк КримЯкутия

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