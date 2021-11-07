07.11.2021
19:13
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Происшествия

Видеофакт: Сегодня — нельзя, завтра — можно. 7 ноября в Якутске

В Якутске 7 ноября некоторые граждане в честь Октябрьской революции хотели возложить цветы у Вечного огня, но их там встретили чиновники и полиция, сообщает@djiikey.yakutia.

Фото: скриншот: https://www.instagram.com/djiikey.yakutia/
Источник: https://www.instagram.com/djiikey.yakutia/
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