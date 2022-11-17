17.11.2022
20:09
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Якутия

Видеофакт: Самостийная переправа через Лену

Авторы видео на Whatsapp на Тойоте Пробокс переправились через Лену по дороге, проторенной суднами на воздушной подушке м выехали к Зеленому лугу Якутска. Не повторяйте такой трюк, если не считаете себя бессмертными.
Напоминаем, что сейчас запрещено выезжать на неокрепший лед — это опасно для жизни!

Источник: Whatsapp

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