Видеофакт: Самой стойкой елочке России пурга нипочем!

Самой стойкой в России Ëлочке нипочём пурга, она стоит и не шелохнется. Тикси. Арктика. Дует уже несколько дней. Отмена женского труда. По метеоусловиям задержаны авиарейсы со 2 декабря, сообщает тгк @MyakArctici

Фото: тгк @MyakArctici Источник: тгк @MyakArctici

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