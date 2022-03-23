Видеофакт: самое аварийное место Якутска сегодня

В Якутске на ул.Каландарашвили 38/3 ровно у места прорыва горячего водоснабжения ударились две машины, сообзщает тгк КримЯкутия.

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