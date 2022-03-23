23.03.2022
21:08
235

Происшествия

Видеофакт: самое аварийное место Якутска сегодня

В Якутске на ул.Каландарашвили 38/3 ровно у места прорыва горячего водоснабжения ударились две машины, сообзщает тгк КримЯкутия.

Источник: тгк КримЯкутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх