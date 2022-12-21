21.12.2022
18:48
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Желток

Видеофакт: самая грустная елка Якутска

Самая грустная новогодняя елка была обнаружена во дворе Богдана Чижика 27/1, сообщает тгк t.me/djiikey

Источник: тгк t.me/djiikey

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