Видеофакт: с парома упал человек — ТГК

12 июня на паромной переправе под Нижним Бестяхом, с парома-4 спрыгнул или упал человек. Все обошлось благополучно, так как рядом оказался мимо проезжающий катер. Поймать тонущего с первого раза не удалось, но в конце концов его благополучно подняли на борт.

Водитель молодец, был спокойный и решительный. Да и пассажир молодец. Никто не паниковал, всё обошлось, утопающему повезло, вовремя подоспел катер, в рубашке родился🙏