14.06.2022
10:13
831
Происшествия
Видеофакт: с парома упал человек — ТГК
12 июня на паромной переправе под Нижним Бестяхом, с парома-4 спрыгнул или упал человек. Все обошлось благополучно, так как рядом оказался мимо проезжающий катер. Поймать тонущего с первого раза не удалось, но в конце концов его благополучно подняли на борт.
Водитель молодец, был спокойный и решительный. Да и пассажир молодец. Никто не паниковал, всё обошлось, утопающему повезло, вовремя подоспел катер, в рубашке родился🙏
Источник: https://t.me/dpsykt14
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.06.2022
52
14.06.2022
121
14.06.2022
155
14.06.2022
176
14.06.2022
390
14.06.2022
830
14.06.2022
277
14.06.2022
182
14.06.2022
382
14.06.2022
350
14.06.2022
160
14.06.2022
578
14.06.2022
259
14.06.2022
243
14.06.2022
516
14.06.2022
2328
13.06.2022
867
13.06.2022
427
13.06.2022
2001
13.06.2022
262
13.06.2022
1149
13.06.2022
594
13.06.2022
941
13.06.2022
1689
13.06.2022
1431
13.06.2022
372
13.06.2022
1106
13.06.2022
294
13.06.2022
407
13.06.2022
1562
13.06.2022
1539
13.06.2022
2934
13.06.2022
4667
13.06.2022
1664
13.06.2022
491
13.06.2022
1204
13.06.2022
722
13.06.2022
644
13.06.2022
441
13.06.2022
1608
13.06.2022
326
13.06.2022
1603
13.06.2022
832
13.06.2022
361
13.06.2022
517
13.06.2022
842
13.06.2022
2729
12.06.2022
1019
12.06.2022
7332
12.06.2022
13216
12.06.2022
697
12.06.2022
2307
ТОП НОВОСТИ
11.06.2022
17057
12.06.2022
13171
08.06.2022
11693
09.06.2022
10392
09.06.2022
9912
10.06.2022
8045
08.06.2022
7975
10.06.2022
7780
Добавить комментарий