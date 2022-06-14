14.06.2022
10:13
831

Происшествия

Видеофакт: с парома упал человек — ТГК

12 июня на паромной переправе под Нижним Бестяхом, с парома-4 спрыгнул или упал человек. Все обошлось благополучно, так как рядом оказался мимо проезжающий катер. Поймать тонущего с первого раза не удалось, но в конце концов его благополучно подняли на борт.

Водитель молодец, был спокойный и решительный. Да и пассажир молодец. Никто не паниковал, всё обошлось, утопающему повезло, вовремя подоспел катер, в рубашке родился🙏

Источник: https://t.me/dpsykt14

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